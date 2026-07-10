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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Dario Cerrato

Dario Cerrato

Età defunto 92

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Renata, i figli Armando con Claudia, Alessandra e parenti tutti.

Un particolare ringraziamento ad Antonella e Loredana per l’affetto e la dedizione dimostrati in questi anni e che sono state per la nostra famiglia due veri Angeli.

Il caro Dario riposerà nel cimitero di Asti.

“L’onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto. Io vi amerò in cielo come vi ho amato in terra.

Funerale

10 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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