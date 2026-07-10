Mauro Tosetti

Tipologia
Età defunto 94
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio la moglie Cesarina, i figli Carla con Sandro, Mario con Vilma, i nipoti Marco con Anna, Francesca con Francesco, Davide, Matteo e Gloria, gli adorati pronipoti Enea e Giovanni, la sorella Ilda, il cognato, la cognata, nipoti, cugini e parenti tutti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Un ringraziamento particolare alla direzione e a tutto il personale della Casa di Riposo Rinetti di Montemagno per le amorevoli cura prestate.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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