Mauro Tosetti

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Cesarina, i figli Carla con Sandro, Mario con Vilma, i nipoti Marco con Anna, Francesca con Francesco, Davide, Matteo e Gloria, gli adorati pronipoti Enea e Giovanni, la sorella Ilda, il cognato, la cognata, nipoti, cugini e parenti tutti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Un ringraziamento particolare alla direzione e a tutto il personale della Casa di Riposo Rinetti di Montemagno per le amorevoli cura prestate.