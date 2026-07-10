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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Mauro Tosetti

Mauro Tosetti

Età defunto 94

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Cesarina, i figli Carla con Sandro, Mario con Vilma, i nipoti Marco con Anna, Francesca con Francesco, Davide, Matteo e Gloria, gli adorati pronipoti Enea e Giovanni, la sorella Ilda, il cognato, la cognata, nipoti, cugini e parenti tutti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Un ringraziamento particolare alla direzione e a tutto il personale della Casa di Riposo Rinetti di Montemagno per le amorevoli cura prestate.

Funerale

10 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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P.Iva 00080200058

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