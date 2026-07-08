Patrizio Lucchetta

Tipologia
coccarda necro
Età defunto 75
Sesso:
Con tristezza ne danno l’annuncio la moglie Gabriella, il figlio Davide, la sorella Ornella con Flavio, i nipoti e i parenti tutti. Un ringraziamento particolare ai Medici e alle infermiere di tutto il personale dell’Hospice di Nizza Monferrato per le amorevoli cure prestate.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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