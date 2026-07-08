Antonio Pafundi

Ne danno il triste annuncio la moglie Clotilde, il figlio Mirko, gli adorati nipoti Massimo e Maurizio, parenti e amici tutti. I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 9 luglio 2026 alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dalla RSA San Giuseppe di via Alcide De Gasperi. Il caro Antonio riposerà nel cimitero di Montechiaro d’Asti. Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.