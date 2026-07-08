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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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coccarda necro

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Antonio Pafundi

Età defunto 79

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Clotilde, il figlio Mirko, gli adorati nipoti Massimo e Maurizio, parenti e amici tutti. I funerali avranno luogo in Asti, giovedì 9 luglio 2026 alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dalla RSA San Giuseppe di via Alcide De Gasperi. Il caro Antonio riposerà nel cimitero di Montechiaro d’Asti. Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.

Funerale

Funerale Data 09 luglio 2026 - 09:00

Funerale Luogo

08 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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