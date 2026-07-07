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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Giuseppe Ventimiglia

Giuseppe Ventimiglia

Età defunto 87

Sesso:

I famigliari del caro
Giuseppe Ventimiglia
commossi per la dimostrazione di affetto e stima, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 12 luglio 2026 alle ore 11.15 nella Parrocchia del Sacro Cuore (Corso Alba).

Funerale

07 Luglio 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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