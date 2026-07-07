Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
I famigliari del caro
Giuseppe Ventimiglia
commossi per la dimostrazione di affetto e stima, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 12 luglio 2026 alle ore 11.15 nella Parrocchia del Sacro Cuore (Corso Alba).
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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