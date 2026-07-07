I famigliari del caro

Giuseppe Ventimiglia

commossi per la dimostrazione di affetto e stima, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 12 luglio 2026 alle ore 11.15 nella Parrocchia del Sacro Cuore (Corso Alba).