Achille Perraro

Tipologia
Età defunto 99
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Alfredo e Maria Luisa, i nipoti Simone, Christian e Alberto, parenti tutti.
Preghiamo.
I funerali si svolgeranno lunedì 6 c.m. alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Don Bosco.
Il caro Achille proseguirà per il Tempio crematorio di Asti.
Funerale Data 06 luglio 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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