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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Achille Perraro

Achille Perraro

Età defunto 99

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i figli Alfredo e Maria Luisa, i nipoti Simone, Christian e Alberto, parenti tutti.

Preghiamo.

I funerali si svolgeranno lunedì 6 c.m. alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Don Bosco.

Il caro Achille proseguirà per il Tempio crematorio di Asti.

Funerale

Funerale Data 06 luglio 2026 - 10:30

Funerale Luogo

06 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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