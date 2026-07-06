Lina Dovano ved. Corbellini

Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Giorgio e Gabriella, la nuora Franca, il nipote Luca con Mariagrazia e le adorate pronipoti.
I funerali saranno celebrati martedì 7 luglio alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di Don Bosco.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 6 luglio alle ore 19,00 nella medesima Parrocchia.
Dopo funzione la cara Lina proseguirà per il Tempio crematorio di Asti.
Non fiori ma opere di bene alla Fondazione per la salute del territorio. Iban: IT59M0608510301000000057012.
Funerale Data 07 luglio 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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