Mario Masi

Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Rosanna, i figli Marco e Laura con le rispettive famiglie.
Il funerale avrà luogo lunedì 6 luglio 2026 alle ore 14,30 presso la Parrocchia di Valenzani d’Asti, con partenza dall’abitazione sita in Fraz. Valenzani, 25 alle ore 14,20.
Dopo la funzione religiosa, il caro Mario verrà accompagnato al Tempio della cremazione astigiano, ove dopo breve raccoglimento, alle ore 15,45 il corteo funebre proseguirà per la Sala del Commiato per l’ultimo saluto.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 06 luglio 2026 - 14:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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