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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Carla Soriani ved. Binello

Carla Soriani ved. Binello

Età defunto 89

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: le figlie Patrizia e Laura, il genero Mauro, la cugina Tildina, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

Una preghiera

I funerali avranno luogo martedì 7 luglio 2026 alle ore 11,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il Tempio crematorio di Asti

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 6 luglio 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.

Funerale

Funerale Data 07 luglio 2026 - 11:00

Funerale Luogo

06 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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