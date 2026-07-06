Carla Soriani ved. Binello

Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: le figlie Patrizia e Laura, il genero Mauro, la cugina Tildina, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
Una preghiera
I funerali avranno luogo martedì 7 luglio 2026 alle ore 11,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il Tempio crematorio di Asti
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 6 luglio 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.
Funerale Data 07 luglio 2026 - 11:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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