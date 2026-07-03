Giovanna Marisio ved. Bosia

Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
Lo annunciano: i figli Bruna con Daniele, Ugo con Marisa, i nipoti Marco con Antiniska, Gianlorenzo con Francesca e Gabriele, i pronipoti Gioele, Tommaso e Lorenzo, amici e parenti tutti.
Il S. Rosario verrà recitato venerdì 3 luglio alle ore 19,00 nella Chiesa di San Giovanni Bosco in Asti.
I funerali saranno celebrati sabato 4 luglio alle ore 9,00 nella suddetta Chiesa.
Dopo la cerimonia la cara Giovanna riposerà ne cimitero di Asti
Funerale Data 04 luglio 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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