Giovanna Marisio ved. Bosia

Lo annunciano: i figli Bruna con Daniele, Ugo con Marisa, i nipoti Marco con Antiniska, Gianlorenzo con Francesca e Gabriele, i pronipoti Gioele, Tommaso e Lorenzo, amici e parenti tutti.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 3 luglio alle ore 19,00 nella Chiesa di San Giovanni Bosco in Asti.

I funerali saranno celebrati sabato 4 luglio alle ore 9,00 nella suddetta Chiesa.

Dopo la cerimonia la cara Giovanna riposerà ne cimitero di Asti