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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giovanna Marisio ved. Bosia

Giovanna Marisio ved. Bosia

Età defunto 96

Sesso:

Lo annunciano: i figli Bruna con Daniele, Ugo con Marisa, i nipoti Marco con Antiniska, Gianlorenzo con Francesca e Gabriele, i pronipoti Gioele, Tommaso e Lorenzo, amici e parenti tutti.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 3 luglio alle ore 19,00 nella Chiesa di San Giovanni Bosco in Asti.

I funerali saranno celebrati sabato 4 luglio alle ore 9,00 nella suddetta Chiesa.

Dopo la cerimonia la cara Giovanna riposerà ne cimitero di Asti

Funerale

Funerale Data 04 luglio 2026 - 09:00

Funerale Luogo

03 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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