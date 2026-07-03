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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Salvatore Ceraulo

Salvatore Ceraulo

Età defunto 87

Sesso:

Con immenso dolore lo annunciano la moglie Brigida, i figli Carmelo con Giuliana e Allegra, Marianna con Fabio e Benedetta e Francesco Emilio, Francesco con Barbara e Enrico e Anna, la sorella Concetta, il fratello Giacomo, le cognate, i nipoti, parenti a emici tutti.

Il caro Salvatore riposerà nel cimitero di Vaglierano.

Funerale

03 Luglio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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