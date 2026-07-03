Salvatore Ceraulo

Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Con immenso dolore lo annunciano la moglie Brigida, i figli Carmelo con Giuliana e Allegra, Marianna con Fabio e Benedetta e Francesco Emilio, Francesco con Barbara e Enrico e Anna, la sorella Concetta, il fratello Giacomo, le cognate, i nipoti, parenti a emici tutti.
Il caro Salvatore riposerà nel cimitero di Vaglierano.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058