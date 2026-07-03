Salvatore Ceraulo

Con immenso dolore lo annunciano la moglie Brigida, i figli Carmelo con Giuliana e Allegra, Marianna con Fabio e Benedetta e Francesco Emilio, Francesco con Barbara e Enrico e Anna, la sorella Concetta, il fratello Giacomo, le cognate, i nipoti, parenti a emici tutti.

Il caro Salvatore riposerà nel cimitero di Vaglierano.