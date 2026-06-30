Dina Bonamente ved. Luongo

Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Vittorio con Laura e Maria Rosa con Mario, nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo in Asti, mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia.
La cara Dina riposerà nel cimitero di Asti.
Il Santo Rosario sarà recitato martedì 30 giugno alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.
Funerale Data 01 luglio 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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