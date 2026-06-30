Bruna Cerrato

Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
Con estremo dolore, lo annunciano la figlia Patrizia, la nipote Arianna e l’adorata pronipote, amici e parenti tutti.
La S. Esequie saranno recitate martedì 30 giugno 2026 presso la Parrocchia Don Bosco di Asti alle ore 10,15, al termine la cara Bruna sarà accompagnata al tempio crematorio di Asti per l’ultima commemorazione in suo ricordo.
Funerale Data 30 giugno 2026 - 10:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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