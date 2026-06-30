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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Bruna Cerrato

Bruna Cerrato

Età defunto 79

Sesso:

Con estremo dolore, lo annunciano la figlia Patrizia, la nipote Arianna e l’adorata pronipote, amici e parenti tutti.

La S. Esequie saranno recitate martedì 30 giugno 2026 presso la Parrocchia Don Bosco di Asti alle ore 10,15, al termine la cara Bruna sarà accompagnata al tempio crematorio di Asti per l’ultima commemorazione in suo ricordo.

Funerale

Funerale Data 30 giugno 2026 - 10:15

Funerale Luogo

30 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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