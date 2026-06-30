Ilia Fassone ved. Grosso

Tipologia
Età defunto 93
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la figlia Mariella con il marito Valter, la nipote Celeste con il marito Claudio, i pronipoti Adele e Matteo, e parenti tutti.
Una preghiera
La cara Ilia riposerà nel cimitero di Isola d’Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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