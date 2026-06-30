Vincenzo Pucciarelli “Enzo Carrozziere”

Tipologia
Età defunto 65
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Roberta, il figlio Fabio, la mamma, la sorella, il fratello, le cognate, i cognati, nipoti, cugini, parenti e amici tutti.
Il caro Enzo riposerà nel cimitero di Azzano d’Asti
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma eventuali opere di bene.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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