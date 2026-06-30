Carla Francesca Fogliati in Berruti

Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Carlo, il figlio Marco con Paola, Francesca ed Emanuela, la cognata Rina e le nipoti Mariuccia, Antonella, Piercarla e Miranda.
La cara Carla Francesca riposerà presso il cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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