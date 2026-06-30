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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Giovanni Alberto Balsamo

Balsamo

Giovanni Alberto Balsamo

Sesso:

06.07.2024 - 06.07.2026

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più con noi, ma sono ovunque noi siamo.

Nel secondo anniversario del suo ritorno alla casa del Padre i famigliari lo ricordano con affetto e rimpianto.
La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata domenica 5 luglio alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle d’Asti.

Funerale

30 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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