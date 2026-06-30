Giovanni Alberto Balsamo

06.07.2024 - 06.07.2026

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più con noi, ma sono ovunque noi siamo.

Nel secondo anniversario del suo ritorno alla casa del Padre i famigliari lo ricordano con affetto e rimpianto.

La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata domenica 5 luglio alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle d’Asti.