Giovanni Alberto Balsamo

Tipologia
Balsamo
Sesso:
06.07.2024 - 06.07.2026
Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più con noi, ma sono ovunque noi siamo.
Nel secondo anniversario del suo ritorno alla casa del Padre i famigliari lo ricordano con affetto e rimpianto.
La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata domenica 5 luglio alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Serravalle d’Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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