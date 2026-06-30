Tipologia
Età defunto 93
Sesso:
I famigliari della cara
Mirella Anna Maria Negro ved. Sardo
commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 12 luglio alle ore 9,30 nella Chiesetta di Valmanera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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