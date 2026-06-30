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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Mirella Anna Maria Negro ved. Sardo

Mirella Anna Maria Negro ved. Sardo

Età defunto 93

Sesso:

I famigliari della cara
Mirella Anna Maria Negro ved. Sardo
commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 12 luglio alle ore 9,30 nella Chiesetta di Valmanera.

Funerale

30 Giugno 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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