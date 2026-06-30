Il giorno 15 giugno 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari

Paolo Macagno

La moglie Rita, i figli Davide, Marco e Alessandra, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio 2026 alle ore 17,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro.