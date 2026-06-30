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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Paolo Macagno

Paolo Macagno

Età defunto 71

Sesso:

Il giorno 15 giugno 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Paolo Macagno
La moglie Rita, i figli Davide, Marco e Alessandra, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio 2026 alle ore 17,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro.

Funerale

30 Giugno 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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