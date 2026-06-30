Tipologia
Età defunto 71
Sesso:
Il giorno 15 giugno 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Paolo Macagno
La moglie Rita, i figli Davide, Marco e Alessandra, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio 2026 alle ore 17,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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