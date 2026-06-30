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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Mara Veronesi

Mara Veronesi

Età defunto 57

Sesso:

Mamma, Papà, Luigi e Monica commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima RINGRAZIANO tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore per la scomparsa della cara
Mara Veronesi
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 11 Luglio 2026 alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale San Giovanni Bosco in Asti.

Funerale

30 Giugno 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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