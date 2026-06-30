Tipologia
Età defunto 57
Sesso:
Mamma, Papà, Luigi e Monica commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima RINGRAZIANO tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore per la scomparsa della cara
Mara Veronesi
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 11 Luglio 2026 alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale San Giovanni Bosco in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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