I famigliari di

Giuliano Dedier

ringraziano commossi e riconoscenti, tutti coloro che hanno espresso in vari modi la loro partecipazione al lutto che li ha dolorosamente colpiti.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 12 luglio alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di San Martino Alfieri.

“Signore, benedici le mani, la mente e i cuori degli operatori sanitari”.