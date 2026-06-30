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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giuliano Dedier

Giuliano Dedier

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I famigliari di
Giuliano Dedier
ringraziano commossi e riconoscenti, tutti coloro che hanno espresso in vari modi la loro partecipazione al lutto che li ha dolorosamente colpiti.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 12 luglio alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di San Martino Alfieri.
“Signore, benedici le mani, la mente e i cuori degli operatori sanitari”.

Funerale

30 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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