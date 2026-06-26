Clara Margherita Badella

Ne danno il doloroso annuncio: le figlie Rosa, Antonella, Manuela e Claudia, i nipoti Andrea, Daniel, Emma, i generi Roberto, Renato, Fatos e Vincenzo, i fratelli, le sorelle, i parenti e amici tutti.

La cara Clara Margherita sarà inumata nel cimitero d’Asti.

La famiglia ringrazia quanti hanno preso parte alle esequie.