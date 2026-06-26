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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Clara Margherita Badella

Clara Margherita Badella

Età defunto 74

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio: le figlie Rosa, Antonella, Manuela e Claudia, i nipoti Andrea, Daniel, Emma, i generi Roberto, Renato, Fatos e Vincenzo, i fratelli, le sorelle, i parenti e amici tutti.

La cara Clara Margherita sarà inumata nel cimitero d’Asti.

La famiglia ringrazia quanti hanno preso parte alle esequie.

Funerale

26 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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