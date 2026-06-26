Flavio Ceccato

Tipologia
Età defunto 60
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio la figlia Chiara e famiglia, la compagna Raffaella, le sorelle, i fratelli, le cognate, i cognati, nipoti, cugini e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo venerdì 26 giugno 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 10,30 per la Chiesa Parrocchiale di Fraz. Valenzani in Asti ove alle ore 11,00 si svolgeranno le esequie.
Il caro Flavio riposerà nel cimitero di Valenzani.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale del reparto rianimazione dell’ospedale di Asti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 26 giugno 2026 - 11:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058