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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Flavio Ceccato

Flavio Ceccato

Età defunto 60

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio la figlia Chiara e famiglia, la compagna Raffaella, le sorelle, i fratelli, le cognate, i cognati, nipoti, cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 26 giugno 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 10,30 per la Chiesa Parrocchiale di Fraz. Valenzani in Asti ove alle ore 11,00 si svolgeranno le esequie.

Il caro Flavio riposerà nel cimitero di Valenzani.

Un ringraziamento particolare a tutto il personale del reparto rianimazione dell’ospedale di Asti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 26 giugno 2026 - 11:00

Funerale Luogo

26 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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