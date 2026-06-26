Alessandra Dovano in Manzetti

Ne danno il triste annuncio: il marito Costanzo, la figlia Stefania con Luca, gli adorati nipoti Daniele e Andrea, le sorelle Emma e Carla, i cognati, nipoti e parenti tutti.

Una preghiera

La cara Alessandra riposerà nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.