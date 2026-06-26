Alessandra Dovano in Manzetti

Tipologia
Età defunto 74
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Costanzo, la figlia Stefania con Luca, gli adorati nipoti Daniele e Andrea, le sorelle Emma e Carla, i cognati, nipoti e parenti tutti.
Una preghiera
La cara Alessandra riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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