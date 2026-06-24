Silvana Bertol Follo

Tipologia
Età defunto 75
Sesso:
Con dolore ne danno il triste annuncio: i figli Alessandra ed Enrico, i nipoti Aurora, Alessio, Arianna e Pietro, il genero Denis, il fratello Mario, le sorelle Mariangela ed Elena, i cognati e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 24 giugno alle ore 10,45 nella Collegiata San Secondo in Asti.
La cara Silvana riposerà nel cimitero della Fraz. Vaglierano.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 24 giugno 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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