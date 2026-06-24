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Silvana Bertol Follo

Silvana Bertol Follo

Età defunto 75

Sesso:

Con dolore ne danno il triste annuncio: i figli Alessandra ed Enrico, i nipoti Aurora, Alessio, Arianna e Pietro, il genero Denis, il fratello Mario, le sorelle Mariangela ed Elena, i cognati e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 24 giugno alle ore 10,45 nella Collegiata San Secondo in Asti.

La cara Silvana riposerà nel cimitero della Fraz. Vaglierano.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 24 giugno 2026 - 10:45

Funerale Luogo

24 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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