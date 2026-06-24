Tipologia
Età defunto 98
Sesso:
Il giorno 20 giugno 2026 ha raggiunto il suo amato Piero
Luciana Musso ved. Salina
Ne danno il doloroso annuncio la figlia Oriana con Tullio, l’adorato nipote Paolo con Paola, nipoti a parenti tutti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma eventuali opere di bene.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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