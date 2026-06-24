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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Luciana Musso ved. Salina

Luciana Musso ved. Salina

Età defunto 98

Sesso:

Il giorno 20 giugno 2026 ha raggiunto il suo amato Piero

Luciana Musso ved. Salina

Ne danno il doloroso annuncio la figlia Oriana con Tullio, l’adorato nipote Paolo con Paola, nipoti a parenti tutti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Non fiori ma eventuali opere di bene.

Funerale

24 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
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