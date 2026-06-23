Pier Paolo Saglietti

Tipologia
Sesso:
22.06.2024 - 22.06.2026
“La morte lascia un dolore che nessuno può curare. Ma l’amore lascia ricordi che nessuno può cancellare”.
In ricordo di Pier Paolo e dei suoi cari genitori Giuseppe Saglietti e Giovanna Roasio, verrà celebrata la Santa Messa in Suffragio domenica 28 giugno alle ore 11,15 presso la Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes (Torretta).
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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