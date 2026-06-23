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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Pier Paolo Saglietti

Pier Paolo Saglietti

Sesso:

22.06.2024 - 22.06.2026

“La morte lascia un dolore che nessuno può curare. Ma l’amore lascia ricordi che nessuno può cancellare”.
In ricordo di Pier Paolo e dei suoi cari genitori Giuseppe Saglietti e Giovanna Roasio, verrà celebrata la Santa Messa in Suffragio domenica 28 giugno alle ore 11,15 presso la Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes (Torretta).

Funerale

23 Giugno 2026

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