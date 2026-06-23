Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Irma Basso ved. Saracco

Irma Basso ved. Saracco

Età defunto 95

Sesso:

Il giorno 25 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari
Irma Basso ved. Saracco
La famiglia Saracco ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 27 giugno 2026 alle ore 18,00 nell’insigne Collegiata di San Secondo.

Funerale

23 Giugno 2026

Onoranze Funebri:

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133