Tipologia
Età defunto 95
Sesso:
Il giorno 25 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari
Irma Basso ved. Saracco
La famiglia Saracco ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 27 giugno 2026 alle ore 18,00 nell’insigne Collegiata di San Secondo.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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