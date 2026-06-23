Il giorno 25 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari

Irma Basso ved. Saracco

La famiglia Saracco ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato con preghiere, presenza, fiori, scritti e per la vicinanza ricevuta in questo doloroso momento.

La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 27 giugno 2026 alle ore 18,00 nell’insigne Collegiata di San Secondo.