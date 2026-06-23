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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Rodolfo Diotto

Rodolfo Diotto

Età defunto 90

Sesso:

Sabato 20 giugno 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari
Rodolfo Diotto
A funerali avvenuti, ne danno il triste annuncio: la figlia Monica, i nipoti Riccardo, Maria Rosa, Mauro e Walter, la cognata Anna e parenti tutti.
Il caro Rodolfo riposa nella tomba di famiglia presso il Cimitero di Asti.

Funerale

23 Giugno 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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