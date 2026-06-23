Sabato 20 giugno 2026 è mancato all’affetto dei suoi cari

Rodolfo Diotto

A funerali avvenuti, ne danno il triste annuncio: la figlia Monica, i nipoti Riccardo, Maria Rosa, Mauro e Walter, la cognata Anna e parenti tutti.

Il caro Rodolfo riposa nella tomba di famiglia presso il Cimitero di Asti.