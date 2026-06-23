Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
I famigliari del caro
Remo Cinfrignini
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
Un particolare ringraziamento agli amici del villaggio Sole e ai Servizi Confartigianato di Asti.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio alle ore 17.30 presso la Parrocchia di San Domenico Savio.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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