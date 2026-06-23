I famigliari del caro

Remo Cinfrignini

commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.

Un particolare ringraziamento agli amici del villaggio Sole e ai Servizi Confartigianato di Asti.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio alle ore 17.30 presso la Parrocchia di San Domenico Savio.