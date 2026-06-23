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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Remo Cinfrignini

Remo Cinfrignini

Età defunto 87

Sesso:

I famigliari del caro
Remo Cinfrignini
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
Un particolare ringraziamento agli amici del villaggio Sole e ai Servizi Confartigianato di Asti.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio alle ore 17.30 presso la Parrocchia di San Domenico Savio.

Funerale

23 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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