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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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coccarda necro

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Rosalba Nebiolo ved. Vercelli

Età defunto 90

Sesso:

Ne danno l’annuncio la figlia Maria Angela con Mauro e parenti tutti. La cara Rosalba giungerà dalla Casa di Riposo di Montiglio. Un ringraziamento particolare alla Casa di Riposo di Montiglio e il Centro Trastusionale, alla dottoressa Caprioglio per le amorevoli cure prestate, tutti gli amici che ci sono stati vicino.

Funerale

19 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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