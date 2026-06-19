Rosalba Nebiolo ved. Vercelli

Ne danno l’annuncio la figlia Maria Angela con Mauro e parenti tutti. La cara Rosalba giungerà dalla Casa di Riposo di Montiglio. Un ringraziamento particolare alla Casa di Riposo di Montiglio e il Centro Trastusionale, alla dottoressa Caprioglio per le amorevoli cure prestate, tutti gli amici che ci sono stati vicino.