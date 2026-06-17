Cinfrignini Remo

Ne danno il triste annuncio la moglie Rossana, i figli Milva con Gianfranco ed Andrea con Aida, i nipoti Sara, Davide, Alessia e Marco, amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati giovedì 18 giugno alle ore 9:20 nella Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio. Il S. Rosario sarà reciato mercoledì 17 giugno alle ore 19:30 nella medesima Parrochia. Dopo la funzione il caro Remo riposerà nel Cimitero di Asti.