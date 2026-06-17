Cinfrignini Remo

Tipologia
coccarda necro
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Rossana, i figli Milva con Gianfranco ed Andrea con Aida, i nipoti Sara, Davide, Alessia e Marco, amici e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati giovedì 18 giugno alle ore 9:20 nella Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio. Il S. Rosario sarà reciato mercoledì 17 giugno alle ore 19:30 nella medesima Parrochia. Dopo la funzione il caro Remo riposerà nel Cimitero di Asti.
Funerale Data 18 giugno 2026 - 09:20
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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