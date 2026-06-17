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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

coccarda necro

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Cinfrignini Remo

Età defunto 87

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Rossana, i figli Milva con Gianfranco ed Andrea con Aida, i nipoti Sara, Davide, Alessia e Marco, amici e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati giovedì 18 giugno alle ore 9:20 nella Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio. Il S. Rosario sarà reciato mercoledì 17 giugno alle ore 19:30 nella medesima Parrochia. Dopo la funzione il caro Remo riposerà nel Cimitero di Asti.

Funerale

Funerale Data 18 giugno 2026 - 09:20

Funerale Luogo

17 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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