Clara Boccaletti in Franzini

Ne danno il triste annuncio il marito Ermogene, le figlie Lina e Maddalena, i generi Bruno ed Enzo, i nipoti Diego e Mattia.

Il funerale avrà luogo giovedì 18 giugno alle ore 10:40 nella Parrocchia di Portacomaro Stazione con partenza dall’Ospedale di Asti alle ore 10:20.

La cara Clara riposerà presso il Cimitero di Portacomaro Stazione.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 17 giugno alle ore 19:00 nella

Parrocchia di Portacomaro Stazione.