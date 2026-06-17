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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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coccarda necro

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Clara Boccaletti in Franzini

Età defunto 84

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il marito Ermogene, le figlie Lina e Maddalena, i generi Bruno ed Enzo, i nipoti Diego e Mattia.
Il funerale avrà luogo giovedì 18 giugno alle ore 10:40 nella Parrocchia di Portacomaro Stazione con partenza dall’Ospedale di Asti alle ore 10:20.
La cara Clara riposerà presso il Cimitero di Portacomaro Stazione.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 17 giugno alle ore 19:00 nella
Parrocchia di Portacomaro Stazione.

Funerale

Funerale Data 18 giugno 2026 - 10:40

Funerale Luogo

17 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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