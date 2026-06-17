Clara Boccaletti in Franzini

Tipologia
coccarda necro
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il marito Ermogene, le figlie Lina e Maddalena, i generi Bruno ed Enzo, i nipoti Diego e Mattia.
Il funerale avrà luogo giovedì 18 giugno alle ore 10:40 nella Parrocchia di Portacomaro Stazione con partenza dall’Ospedale di Asti alle ore 10:20.
La cara Clara riposerà presso il Cimitero di Portacomaro Stazione.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 17 giugno alle ore 19:00 nella
Parrocchia di Portacomaro Stazione.
Funerale Data 18 giugno 2026 - 10:40
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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