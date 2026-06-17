Paolo Macagno

Ne danno il triste annuncio la moglie Rita, i figli Davide con Melissa, Marco con Silvia, Alessandra con Alessandro, gli adorati nipoti Olivia ed Edoardo, la sorella Claudia e parenti tutti. Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera,

Non fiori ma opere di bene all’Associazione L.I.D.A. Asti IT41R0200810305000101968041.

La S. Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio 2026 alle ore 17:30 nella Parrocchia di San Paolo in Asti.