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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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coccarda necro

coccarda necro

Paolo Macagno

Età defunto 71

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Rita, i figli Davide con Melissa, Marco con Silvia, Alessandra con Alessandro, gli adorati nipoti Olivia ed Edoardo, la sorella Claudia e parenti tutti. Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera,
Non fiori ma opere di bene all’Associazione L.I.D.A. Asti IT41R0200810305000101968041.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 18 luglio 2026 alle ore 17:30 nella Parrocchia di San Paolo in Asti.

Funerale

17 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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