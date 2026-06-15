Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
I famigliari del caro
Giuseppe Burin
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 27 giugno 2026 alle ore 17,00 nella Parrocchia di San Pietro.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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