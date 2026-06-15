Il giorno 18 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari

Carlo Pedrolo

“Resterai sempre nel cuore di quanti ti vollero bene”.

La moglie Margherita, i figli Andreina, Giorgio e Maria Teresa, il fratello Luigi e i nipoti, lo ricordano con le Sante Messe di Trigesima che verranno celebrate domenica 21 giugno alle ore 10.00 nella Parrocchia di Santo Stefano a Priocca e domenica 28 giugno alle ore 10.00 nella Parrocchia Santi Cosma e Damiano a San Damiano d’Asti.