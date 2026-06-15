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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Carlo Pedrolo

Carlo Pedrolo

Età defunto 96

Sesso:

Il giorno 18 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari
Carlo Pedrolo
“Resterai sempre nel cuore di quanti ti vollero bene”.
La moglie Margherita, i figli Andreina, Giorgio e Maria Teresa, il fratello Luigi e i nipoti, lo ricordano con le Sante Messe di Trigesima che verranno celebrate domenica 21 giugno alle ore 10.00 nella Parrocchia di Santo Stefano a Priocca e domenica 28 giugno alle ore 10.00 nella Parrocchia Santi Cosma e Damiano a San Damiano d’Asti.

Funerale

15 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
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