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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Carla Metilde Marasso ved. Vogliolo

Carla Metilde Marasso ved. Vogliolo

Età defunto 92

Sesso:

I famigliari della cara
Carla Metilde Marasso ved. Vogliolo
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 5 luglio 2026 alle ore 11,15 nella Parrocchia Sacro Cuore (Corso Alba).

Funerale

15 Giugno 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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