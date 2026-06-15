Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
I famigliari della cara
Carla Metilde Marasso ved. Vogliolo
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 5 luglio 2026 alle ore 11,15 nella Parrocchia Sacro Cuore (Corso Alba).
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058