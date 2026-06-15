I famigliari della cara

Carla Metilde Marasso ved. Vogliolo

commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 5 luglio 2026 alle ore 11,15 nella Parrocchia Sacro Cuore (Corso Alba).