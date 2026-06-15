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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giuseppe Ventimiglia

Giuseppe Ventimiglia

Età defunto 87

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Rosa, la figlia Daniela con il marito Alessio, gli amati nipoti Angelica, Leonardo e Vittoria, i fratelli Nino e Angelo, le cognate Fina e Imma.

Una preghiera

I funerali avranno luogo martedì 16 giugno 2026 alle ore 9,40 nella Parrocchia Sacro Cuore (c.so Alba) in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Il caro Giuseppe riposerà nel cimitero di Asti

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 15 giugno 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia Sacro Cuore (c.so Alba) in Asti.

Funerale

Funerale Data 16 giugno 2026 - 09:40

Funerale Luogo

15 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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