Giuseppe Ventimiglia

Ne danno il triste annuncio: la moglie Rosa, la figlia Daniela con il marito Alessio, gli amati nipoti Angelica, Leonardo e Vittoria, i fratelli Nino e Angelo, le cognate Fina e Imma.

Una preghiera

I funerali avranno luogo martedì 16 giugno 2026 alle ore 9,40 nella Parrocchia Sacro Cuore (c.so Alba) in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Il caro Giuseppe riposerà nel cimitero di Asti

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 15 giugno 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia Sacro Cuore (c.so Alba) in Asti.