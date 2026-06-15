Luigi Brossa

Tipologia
Età defunto 96
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Nella, le figlie Franca e Daniela, i generi, i nipoti Davide e Andrea e il pronipote Damiano.
Preghiamo
I funerali si svolgeranno martedì 16 c.m. alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di Portacomaro.
Funerale Data 16 giugno 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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