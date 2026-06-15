Mirella Anna Maria Negro ved. Sardo

Tipologia
Età defunto 94
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il figlio Mirco, l’adorato nipote Emanuele, la nuora Rosella, le sorelle, e parenti tutti.
Una preghiera
La cara Mirella Anna Maria riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Un particolare ringraziamento al Personale tutto della R.S.A. Centro San Martino di Montemagno.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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