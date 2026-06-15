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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Mirella Anna Maria Negro ved. Sardo

Mirella Anna Maria Negro ved. Sardo

Età defunto 94

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il figlio Mirco, l’adorato nipote Emanuele, la nuora Rosella, le sorelle, e parenti tutti.

Una preghiera

La cara Mirella Anna Maria riposerà nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Un particolare ringraziamento al Personale tutto della R.S.A. Centro San Martino di Montemagno.

Funerale

15 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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