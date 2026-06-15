Cav. Giuseppe Sola – mister Jo

Ne danno il triste annuncio la figlia Monica con Aldo, l’adorata nipote Angela con Luca e i pronipoti Mia e Thomas, la zia Rita e Maria, i nipoti Paolo e Alberto con le rispettive famiglie, i cugini, parenti e amici tutti.

Il funerali avranno luogo in Asti, martedì 16 giugno 2026 alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia.

Il caro Beppe riposerà nel cimitero di Rocchetta Tanaro con la Sua amata Luciana.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 15 giugno 2026 alle ore 19,00 presso la Parrocchia Don Bosco.