Giovanni Carrino

Tipologia
Età defunto 61
Sesso:
Ne danno il triste annuncio le figlie Altea, Rachele e Agnese con rispettivi compagni, Guendalina, parenti e amici tutti.
L’ultimo saluto sarà dato in Asti presso il Tempio Crematorio del cimitero, lunedì 15 giugno 2026 alle ore 12,00, con partenza dall’abitazione.
Il caro Giovanni riposerà nel cimitero di Asti.
Non fiori ma donazioni all’associazione Diamo Voce al Sollievo
Iban: IT04W0608510329000000020171
“Quante cose inutili che abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta”
Funerale Data 15 giugno 2026 - 12:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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