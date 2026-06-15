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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giovanni Carrino

Giovanni Carrino

Età defunto 61

Sesso:

Ne danno il triste annuncio le figlie Altea, Rachele e Agnese con rispettivi compagni, Guendalina, parenti e amici tutti.

L’ultimo saluto sarà dato in Asti presso il Tempio Crematorio del cimitero, lunedì 15 giugno 2026 alle ore 12,00, con partenza dall’abitazione.

Il caro Giovanni riposerà nel cimitero di Asti.

Non fiori ma donazioni all’associazione Diamo Voce al Sollievo

Iban: IT04W0608510329000000020171

“Quante cose inutili che abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta”

Funerale

Funerale Data 15 giugno 2026 - 12:00

Funerale Luogo

15 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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