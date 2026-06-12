Enrica Carla Frivello ved. Mazzonna

Tipologia
Età defunto 83
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Liliana con Silvano, Graziella con Antonio, Vincenzo e Roberto, gli adorati nipoti Samanta con Paolo, Giada con Victor e i piccoli Liam e Brayan, Luigi, Sara con Davide, il fratello Mario e la sorella Maria con le rispettive famiglie, parenti e amici tutti.
La cara Carla riposerà nel cimitero di Settime.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058