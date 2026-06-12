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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Luigi Ferrero (Gigi)

Luigi Ferrero (Gigi)

Età defunto 87

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il figlio Paolo con Stelina, le sorelle Michelina e Teresa, i nipoti, cugini, amici e parenti tutti.

Una preghiera.

Il caro Luigi riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Non fiori ma opere di bene.

Funerale

12 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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