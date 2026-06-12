Luigi Ferrero (Gigi)

Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il figlio Paolo con Stelina, le sorelle Michelina e Teresa, i nipoti, cugini, amici e parenti tutti.
Una preghiera.
Il caro Luigi riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Non fiori ma opere di bene.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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