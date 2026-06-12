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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Renzo Gallo

Renzo Gallo

Età defunto 84

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il fratello Aurelio, la cognata Piera, i nipoti Valentina con Luca e Alessandro, cugini e parenti tutti.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale della RSA San Giuseppe di Via Testa – Asti per le amorevoli cure.

Il funerale avrà luogo sabato 13 giugno alle ore 9,30 nella Parrocchia Santa Caterina di Isola d’Asti con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 9,00.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario sarà recitato venerdì 12 giugno alle ore 21,00 nella Parrocchia Santa Caterina di Isola d’Asti.

Funerale

Funerale Data 13 giugno 2026 - 09:30

Funerale Luogo

12 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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