Renzo Gallo

Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il fratello Aurelio, la cognata Piera, i nipoti Valentina con Luca e Alessandro, cugini e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale della RSA San Giuseppe di Via Testa – Asti per le amorevoli cure.
Il funerale avrà luogo sabato 13 giugno alle ore 9,30 nella Parrocchia Santa Caterina di Isola d’Asti con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 9,00.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario sarà recitato venerdì 12 giugno alle ore 21,00 nella Parrocchia Santa Caterina di Isola d’Asti.
Funerale Data 13 giugno 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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