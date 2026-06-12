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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Massimiliano Moscatiello

Massimiliano Moscatiello

Età defunto 51

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la mamma Immacolata, il papà Vincenzo, il fratello Paolo, la compagna Giusy con Diega, Stefano e Massimo, le zie Angela con Sandro, Patrizia e Dario, Alberta con Luciano, i cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 12 giugno alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale San Michele in Felizzano ove la cara salma giungerà dall’ospedale di Ovada.

Non fiori ma offerte alle Associazioni: Vela ODV di Ovada, Fondazione Cigno Onlus di Ovada e associazione Astro ODV di Asti.

Un sentito ringraziamento a tutti gli infermieri, oss, medici dell’ospedale di Ovada per le cure di amore prestate.

Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 12 giugno 2026 - 15:00

Funerale Luogo

12 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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