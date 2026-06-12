Massimiliano Moscatiello

Ne danno il triste annuncio: la mamma Immacolata, il papà Vincenzo, il fratello Paolo, la compagna Giusy con Diega, Stefano e Massimo, le zie Angela con Sandro, Patrizia e Dario, Alberta con Luciano, i cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 12 giugno alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale San Michele in Felizzano ove la cara salma giungerà dall’ospedale di Ovada.

Non fiori ma offerte alle Associazioni: Vela ODV di Ovada, Fondazione Cigno Onlus di Ovada e associazione Astro ODV di Asti.

Un sentito ringraziamento a tutti gli infermieri, oss, medici dell’ospedale di Ovada per le cure di amore prestate.

Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.