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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Bruno Casetta

Bruno Casetta

Età defunto 83

Sesso:

Ne danno il triste annuncio la moglie Iolanda, i figli Marco con Valentina e Laura con Andrea, gli adorati nipoti Beatrice, Riccardo, Rebecca ed Emanuele, il fratello Piero con la famiglia, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 15,00 presso la Cattedrale, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia.

Il caro Bruno riposerà nel cimitero di Variglie.

Funerale

Funerale Data 10 giugno 2026 - 15:00

Funerale Luogo

10 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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