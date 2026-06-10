Bruno Casetta

Tipologia
Età defunto 83
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Iolanda, i figli Marco con Valentina e Laura con Andrea, gli adorati nipoti Beatrice, Riccardo, Rebecca ed Emanuele, il fratello Piero con la famiglia, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo in Asti, mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 15,00 presso la Cattedrale, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia.
Il caro Bruno riposerà nel cimitero di Variglie.
Funerale Data 10 giugno 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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