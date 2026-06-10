Carlo Gherlone

Tipologia
Età defunto 86
Sesso:
Ci ha lasciati il nostro amato marito, papà e nonno straordinario. Ovunque andasse portava gioia e serenità, insegnandoci a sorridere sempre.
Lo annunciano con dolore: la moglie, le figlie, i generi, i nipoti, la sorella e parenti tutti.
Il presente è partecipazione e ringraziamento.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata nella Parrocchia di San Paolo in Asti domenica 5 luglio alle ore 11,15
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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