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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Carlo Gherlone

Carlo Gherlone

Età defunto 86

Sesso:

Ci ha lasciati il nostro amato marito, papà e nonno straordinario. Ovunque andasse portava gioia e serenità, insegnandoci a sorridere sempre.

Lo annunciano con dolore: la moglie, le figlie, i generi, i nipoti, la sorella e parenti tutti.

Il presente è partecipazione e ringraziamento.

La S. Messa di Trigesima sarà celebrata nella Parrocchia di San Paolo in Asti domenica 5 luglio alle ore 11,15

Funerale

10 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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