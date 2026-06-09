Matteo Giunipero

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Lo annunciano la figlia Simonetta, il genero Giorgio, il nipote Lorenzo e la cognata Angela.
La famiglia ringrazia commossa per l’affetto e la vicinanza espressi in questo triste momento.
Un sentito ringraziamento a coloro che hanno permesso a Matteo di spegnersi presso la propria abitazione: al dr. Masenga medico curante, al dr. Pinta, all’infermiera Elena, a Eleonora preziosa amica e alla signora Natasha per l’affetto, la dedizione e il supporto quotidiano.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 14 giugno alle ore 17.30 nella Parrocchia di San Domenico Savio.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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