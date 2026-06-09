Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Matteo Giunipero

Matteo Giunipero

Sesso:

Lo annunciano la figlia Simonetta, il genero Giorgio, il nipote Lorenzo e la cognata Angela.
La famiglia ringrazia commossa per l’affetto e la vicinanza espressi in questo triste momento.
Un sentito ringraziamento a coloro che hanno permesso a Matteo di spegnersi presso la propria abitazione: al dr. Masenga medico curante, al dr. Pinta, all’infermiera Elena, a Eleonora preziosa amica e alla signora Natasha per l’affetto, la dedizione e il supporto quotidiano.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 14 giugno alle ore 17.30 nella Parrocchia di San Domenico Savio.

Funerale

09 Giugno 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133