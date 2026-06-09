Matteo Giunipero

Lo annunciano la figlia Simonetta, il genero Giorgio, il nipote Lorenzo e la cognata Angela.

La famiglia ringrazia commossa per l’affetto e la vicinanza espressi in questo triste momento.

Un sentito ringraziamento a coloro che hanno permesso a Matteo di spegnersi presso la propria abitazione: al dr. Masenga medico curante, al dr. Pinta, all’infermiera Elena, a Eleonora preziosa amica e alla signora Natasha per l’affetto, la dedizione e il supporto quotidiano.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 14 giugno alle ore 17.30 nella Parrocchia di San Domenico Savio.