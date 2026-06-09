Maria Grazia Testa

15.06.2025 - 15.06.2026

“Ciao Grazia, a volte mi fermo, all’improvviso. Succede nei momenti più semplici, senza un motivo preciso. In un sorriso, in un dettaglio, in un capello biondo, mi sembra di rivederti. E per un attimo sei lì, così vicina che mi verrebbe solo da abbracciarti. Mi piacerebbe tanto abbracciarti! È passato un anno, un tempo che non conosce il tempo. Resti, qui ed ora, in un calore leggero che non se ne va. E allora mi ritrovo a parlarti così, come se nulla fosse cambiato. Come se potessi ancora dirti: come stai? Mi piacerebbe tanto abbracciarti! E in qualche modo, forse, succede ogni giorno”.

Con amore, la tua famiglia.

La Santa Messa in suffragio verrà celebrata lunedì 15 giugno alle ore 18,15 nella Collegiata di San secondo.