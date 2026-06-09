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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Grazia Testa

Maria Grazia Testa

Sesso:

15.06.2025 - 15.06.2026

“Ciao Grazia, a volte mi fermo, all’improvviso. Succede nei momenti più semplici, senza un motivo preciso. In un sorriso, in un dettaglio, in un capello biondo, mi sembra di rivederti. E per un attimo sei lì, così vicina che mi verrebbe solo da abbracciarti. Mi piacerebbe tanto abbracciarti! È passato un anno, un tempo che non conosce il tempo. Resti, qui ed ora, in un calore leggero che non se ne va. E allora mi ritrovo a parlarti così, come se nulla fosse cambiato. Come se potessi ancora dirti: come stai? Mi piacerebbe tanto abbracciarti! E in qualche modo, forse, succede ogni giorno”.
Con amore, la tua famiglia.
La Santa Messa in suffragio verrà celebrata lunedì 15 giugno alle ore 18,15 nella Collegiata di San secondo.

Funerale

09 Giugno 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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